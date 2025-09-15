CRONACAVENETO
Veneto – 16enne annega in una piscina privata dopo essersi allontanato da scuola

Un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all’interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi, a Verona. Da quanto si apprende da Ansa Veneto il ragazzo, di nazionalità cingalese e in cura al Policlinico di Borgo Roma, per alcune patologie, si sarebbe allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto nella proprietà, annegando nella piscina esterna. Quando è stato scoperto il corpo, per il ragazzino non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.
   

