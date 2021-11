Cornedo: pedone investito, è in gravi condizioni

Ieri sera, poco prima delle 19, a Spagnago di Cornedo, un uomo di 70 anni è stato investito da un’automobile. L’uomo è ingravi condizioni ed è stato ricoverato. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’incidente è avvenuto lungo la sp 246: la vittima, residente in zona, è stato centrato da un’auto diretta verso sud. Tempestivo l’arrivo dell’ambulanza del Suem 118, che ha immediatamente stabilizzato l’uomo per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale in codice rosso. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente: se ne stanno occupando gli agenti della polizia locale Valle Agno.