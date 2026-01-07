VALDAGNO DIVENTA TERRITORIO EQUOSOLIDALE: SIGLATA ALLEANZA CON LA COOPERATIVA CANALETE

L’equosolidale si afferma a Valdagno non solo come pratica economica, ma come leva di crescita culturale e sociale per l’intero territorio. Un impegno che ha trovato riconoscimento ufficiale nel titolo di “Territorio equosolidale”, un risultato di grande valore e, al tempo stesso, un punto di partenza per programmare azioni virtuose orientate alla giustizia sociale, alla dignità del lavoro e alla sostenibilità ambientale. In questo percorso si inserisce la nuova partnership con la cooperativa Canalete, formalizzata attraverso un accordo che darà avvio a una serie di attività condivise sul territorio.

Di Elisa Santucci