ATTUALITA'OVEST VICENTINOSTREET TG
7 Gennaio 2026 - 10.42

VALDAGNO DIVENTA TERRITORIO EQUOSOLIDALE: SIGLATA ALLEANZA CON LA COOPERATIVA CANALETE

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

L’equosolidale si afferma a Valdagno non solo come pratica economica, ma come leva di crescita culturale e sociale per l’intero territorio. Un impegno che ha trovato riconoscimento ufficiale nel titolo di “Territorio equosolidale”, un risultato di grande valore e, al tempo stesso, un punto di partenza per programmare azioni virtuose orientate alla giustizia sociale, alla dignità del lavoro e alla sostenibilità ambientale. In questo percorso si inserisce la nuova partnership con la cooperativa Canalete, formalizzata attraverso un accordo che darà avvio a una serie di attività condivise sul territorio.
Di Elisa Santucci

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

VALDAGNO DIVENTA TERRITORIO EQUOSOLIDALE: SIGLATA ALLEANZA CON LA COOPERATIVA CANALETE | TViWeb VALDAGNO DIVENTA TERRITORIO EQUOSOLIDALE: SIGLATA ALLEANZA CON LA COOPERATIVA CANALETE | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy