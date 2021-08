Vaccini Veneto: settimana di Ferragosto con poche vaccinazioni

La settimana di Ferragosto ha registrato un basso dato sulla somministrazione di vaccini in Veneto: sono solo 151 mila le dosi iniettate in questa settimana. Un dato così basso non lo si vedeva da aprile, quando la Regione era rimasta a corto di dosi per i richiedenti.

Molto influente la domenica di Ferragosto, in cui sono state solo 3 mila dosi.

Tuttavia, con l’apertura alla vaccinazione senza prenotazione per la fascia 12-25, ci si prospetta un’impennata nei dosaggi.