Vaccini in Veneto – I 30-39 stanno agganciando i 40-49

Continua la campagna vaccinale in Veneto che è ora entrata nel pieno della somministrazione delle terze dosi.

Sempre più ridotta la somministrazione di prime dosi (solo 738 ieri) anche se potrebbe avere una nuova spinta quando entreranno in vigore le limitazioni per i no vax. Da convincere uno zoccolo duro di 30-50enni che sono la categoria più scoperta, se si esclude quella dei 12-19enni, molto meno a rischio in caso di infezione.