USA – Ondata anomala di calore: alcuni Stati invivibili

Con l’inizio dell’estate, milioni di americani vivono in allerta per il caldo estremo , con temperature che spesso superano i 40°C. L’episodio interessa anche parte del New Mexico, Arkansas, Mississippi, Alabama e Florida settentrionale. L’intero sud degli Stati Uniti attualmente vive sotto una cupola di calore.

Diverse grandi città come New Orleans, Memphis, San-Antonio o Nashville potrebbero vedere il termometro avvicinarsi a 46°C, forse anche 50°C, nelle prossime ore. In questione, ancora e ancora, il riscaldamento globale, responsabile della moltiplicazione e dell’intensificazione delle ondate di calore nel mondo. Questo episodio meteorologico estremo ha già causato la morte di tredici persone in Texas e una persona in Louisiana, indica il rapporto TF1 20H all’inizio di questo articolo.

Il fenomeno dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana

“Bevi molta acqua, rimani in stanze con aria condizionata, all’ombra e controlla la tua famiglia e i tuoi vicini”, ha detto l’US Weather Services (NWS), definendo le condizioni “pericolosamente calde”.

Per Jacob Zeringue, meteorologo “questo è il peggior allarme di ondata di caldo che abbiamo mai emesso prima del mese di luglio” : “È molto insolito e non abbiamo mai questo tipo di caldo prima di luglio-agosto qui, normalmente ,” spiega.

Una preoccupazione grava anche sulla rete elettrica ultra stressata, in particolare con gli impianti di climatizzazione. Il Texas teme quindi un taglio generale. Oggi 110 milioni di americani vivono sotto questa allerta ondata di caldo e il fenomeno dovrebbe durare almeno fino alla fine del fine settimana.