Una seconda data per Canzoni sotto le Stelle, alla luce di Villa Cordellina 

Non è bastato un cielo burrascoso a fermare il pubblico di questa decima edizione di PostoUnico, il festival estivo del Teatro Comunale di Lonigo, che giunge alla serata conclusiva martedì 29 luglio alle ore 21.15, con “Canzoni sotto le stelle”. Il nobile parco di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, accoglierà “l’arrivederci”alla prossima edizione, affidandosi alla voce ancestrale di Vanessa Tagliabue Yorke, accompagnata da Mauro Ottolini con una formazione di musicisti, stelle tra le stelle e le architetture della villa di rappresentanza della Provincia di Vicenza, nel suo Presidente Andrea Nardin.

Il programma è scritto sulle emozioni senza tempo, con le canzoni più amate della tradizione cantautorale italiana, spaziando tra Luigi Tenco, Umberto Bindi, Mina, Patty Pravo, Modugno e Lucio Battisti, in perfetta armonia con le grandi voci della tradizione pop americana quali Whitney Houston, Aretha Franklin, Prince, Carole King, Otis Redding e Stevie Wonder. Un momento di pace, nell’ascolto della bellezza che ha abbracciato la Terra grazie all’autenticità di artisti che sono cittadini del Mondo.

Vanessa Tagliabue Yorke, con la propria voce duttile, intensa e multiforme, raccontando storie che non hanno età, supportata da Mauro Ottolini, fine arrangiatore e virtuoso dall’inventiva sempre solida, al trombone e le conchiglie. Il pianoforte di Giulio Scaramella brillerà di idee eleganti, sfavillando attraverso ogni canzone per renderla indimenticabile, con il vivido supporto creativo di Giulio Corini, al contrabbasso, e Gaetano Alfonsi alla batteria.

La 10° edizione di PostoUnico è ideata e diretta da Alessandro Anderloni con il Comune di Lonigo, il sostegno della Provincia di Vicenza e ReteEventi Cultura, il Comune di Orgiano e il Comune di Alonte.

Il festival riceve il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore.

