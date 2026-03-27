Uilca Veneto: Vigolo eletto nuovo segretario generale

Nella giornata di ieri 26 marzo 2026, a Lazise (VR) si è svolto l’8° Congresso Regionale della Uilca Veneto “Nel Labirinto tra Tempo e Lavoro: quali scenari per la persona?”. Si sono confrontati sul tema il prof. Ronsivalle, docente di Digitalizzazione all’Università La Sapienza di Roma, il prof. Gosetti docente di sociologia all’università di Verona, Fulvio Furlan Segretario Generale della UILCA e Roberto Toigo Segretario Generale della UIL Veneto.

La relazione introduttiva è stata fatta dalla Segretaria uscente Elisa Carletto, entrata recentemente in Segreteria Nazionale Uilca, che ha ripercorso tutto il lavoro svolto dalla Uilca del Veneto nel corso degli ultimi 4 anni.

Al termine sono stati eletti gli Organi Statutari che hanno eletto il vicentino MIRKO VIGOLO nuovo Segretario Generale della UILCA del Veneto.

“Il mio mandato sarà caratterizzato dalla regionalizzazione delle varie provincie che non farà cambiare la presenza della nostra Organizzazione a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Dovremo sempre più stare nelle piazze, nei bar, nelle scuole e far conoscere il sindacato anche oltre la tutela del posto di lavoro” ha dichiarato il neo eletto Segretario Generale nel suo discorso di insediamento. “Punteremo sulle Donne e sui Giovani per non disperdere il nostro patrimonio e per investire sul futuro della nostra Organizzazione, accogliendo tutti quanti vorranno avvicinarsi a noi e condividere il nostro progetto. La Uilca è un Sindacato veramente a fianco delle Lavoratrici e dei Lavoratori, con la persona che è al centro del nostro operato”.