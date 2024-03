THIENE – Rompe il finestrino di un’auto e ruba: denunciato 21enne

I Carabinieri della Compagnia di Thiene, una settimana fa hanno ricevuto una denuncia di furto su auto

sporta da un cittadino il quale nel riprendere la propria auto, lasciata in sosta per alcune ore nei pressi

della stazione ferroviaria di Marano Vicentino, si accorgeva della rottura di un finestrino e che dall’interno dell’abitacolo erano stati inoltre asportati alcuni effetti personali.

Gli approfondimenti investigativi eseguiti dai Carabinieri e l’acquisizione di vari filmati consentivano di identificare l’autore del reato, un giovane di 21 anni, residente a Marano Vicentino e già noto ai militari dell’Arma di Thiene.

Il giovane è stato dunque deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza per il reato di furto aggravato.