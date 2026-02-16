Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: decine di feriti ed evacuati

Questa mattina, intorno alle 7:00, un treno RegioExpress è deragliato sulla linea del Lötschberg tra Goppenstein e Briga, nel canton Vallese, in Svizzera, probabilmente a causa di una valanga che ha investito i binari all’altezza della galleria Stockgraben.

Sul convoglio viaggiavano circa 80 persone, di cui 30 sono state immediatamente evacuate dai soccorritori. Secondo la polizia cantonale vallesana, contattata dalle testate locali, diverse persone sono rimaste ferite, anche se il numero esatto non è ancora stato confermato. Le operazioni di soccorso sono avvenute in uno scenario completamente innevato, come mostrano le webcam della zona, con interventi coordinati dalle autorità e dalla compagnia ferroviaria BLS.

La tratta tra Goppenstein e Briga è rimasta chiusa almeno fino alle 16:00, causando ritardi e cancellazioni. Anche il traffico stradale tra Kandersteg e Goppenstein è stato limitato. La BLS ha confermato che il treno partito da Spiez (BE) alle 6:12 è stato completamente evacuato, mentre le autorità forniranno maggiori dettagli nelle prossime ore.

L’incidente si inserisce in un periodo di elevato rischio valanghe in Vallese, dove il pericolo è attualmente classificato a livello 4 su 5. La situazione rimarrà critica almeno fino a mercoledì, con possibili slavine spontanee e di grandi dimensioni, soprattutto a nord delle Alpi e nella valle del Lötschental. Solo giovedì scorso, una valanga aveva bloccato temporaneamente la Strada cantonale vicino a Goppenstein senza provocare feriti.

Le autorità svizzere invitano alla massima prudenza e raccomandano di evitare percorsi non sicuri, sia su strada che fuori pista. Le condizioni di innevamento nelle regioni alpine, in particolare in Vallese, Grigioni e Ticino, rimangono pericolose.