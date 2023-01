Straniero con patente falsa e tre ubriachi alla guida: interventi della Polizia Locale a Montecchio

Il 10 gennaio 2023 una delle pattuglie della Polizia locale dei Castelli impegnate nel territorio fermava per un controllo di Polizia stradale il conducente di un’autovettura Peugeot, S.H. cittadino indiano del 1989 residente ad Alte Ceccato, il quale esibiva agli operatori patente di guida rilasciata dall’Autorità della Repubblica Ceca, apparentemente genuina. Gli operatori di Polizia Locale però notavano alcuni elementi sospetti del documento esibito e dopo attenta e competente verifica, eseguita anche mediante apparecchiatura in dotazione, emergeva che il documento di abilitazione alla guida non fosse autentico. La patente esibita veniva pertanto sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ai fini probatori. Il soggetto veniva accompagnato presso gli uffici di polizia scientifica della Questura di Vicenza per i previsti rilievi foto dattiloscopici, trattandosi di cittadino extra U.E. e successivamente deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per le ipotesi di reato di uso di atto falso e falsità materiale, previste e punite dal Codice Penale. Oltre a ciò, il conducente veniva contestata la violazione per guida senza patente, con sanzione di 5.100 euro, cui si aggiunge il fermo del veicolo per giorni 90.

Nella nottata del 7 gennaio 2023, nell’ambito di controllo congiunto con la Polizia Stradale di Vicenza, disposto dal Questore di Vicenza, venivano constatate le condotte di guida in stato di ebbrezza a carico di 3 conducenti, due dei quali con alcolemia superiore a 0,8 grammi/litro (G.M. del 1973, cittadina italiana residente a Montecchio M. e Z.A.M. del 2002, cittadina italiana residente e Brendola), che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di violazione dell’art. 186 comma 2 lett. b e del Codice stradale, con l’aggravante dell’ora notturna. Alle medesime è stata ritirata la patente per la sospensione per un periodo minimo da 6 a 12 mesi Un terzo conducente, sorpreso a condurre il veicolo con alcolemia superiore al limite di Legge (0,5 grammi/litro) ma inferiore a 0,8 g/l è stato invece sanzionato amministrativamente, con ritiro della patente per un periodo di 3 mesi.