Spettacolo – È morta Alice, l’insegnante de ‘La casa nella prateria’

Ha interpretato il ruolo dell’insegnante in La casa nella prateria, serie televisiva iconica andata prodotta dal 1974 al 1983. Hersha Parady, alias Alice Garvey, l’insegnante di Walnut Grove, è morta in Virginia all’età di 78 anni per complicazioni dovute a un tumore al cervello. Suo figlio Jonathan Peverall, che ha confermato la morte della madre all’Hollywood Reporter , aveva creato una pagina GoFundMe per aiutarlo con le sue spese.

Il suo vero nome è Betty Sandhoff.

Hersha Parady è nata il 25 maggio 1945 a Berea, Ohio. In un’intervista del 1975 con il Cleveland Plain Dealer , disse che era destinata a diventare un’attrice . “Sono sempre stata una bambina che vive nel mondo dell’immaginazione. Anche quando ero molto piccola, preferivo di gran lunga far finta che giocare con le bambole “, ha ammesso.

Hersha Parady ha fatto il suo debutto televisivo negli anni ’70 in serie popolari dell’epoca come Mannix o The Hill Family . Selezionata per il ruolo di Caroline Ingalls in La casa nella prateria viene proposta ancora un piccolo ruolo, quello della cognata dell’eroe Charles Ingalls, alias Michael Landon.

I produttori si fidano di lei offrendole nella terza stagione il ruolo ricorrente di Alice Garvey, l’insegnante di Walnut Grove, che manterrà per 4 anni. Un personaggio la cui scomparsa rimarrà uno shock per i fan della serie poiché muore improvvisamente nell’incendio della scuola mentre cercava di salvare i bambini che erano lì.