Spagna devastata dalla tempesta Leonardo: allagamenti mai visti e città sommerse

La tempesta Leonardo sta lasciando dietro di sé uno scenario apocalittico in Andalusia, con Jerez come una delle città più colpite. Le strade appaiono come fiumi in piena, mentre edifici prefabbricati sono stati rovesciati dalla forza delle acque e galleggiano senza controllo. Interi campi agricoli sono spariti sotto il livello dell’acqua, così come strade e ponti, rendendo impossibile qualsiasi spostamento senza l’ausilio di barche a motore. I soccorritori stanno perlustrando la zona alla ricerca di residenti intrappolati nelle proprie abitazioni.

Le precipitazioni incessanti, che in alcune zone hanno superato l’equivalente di un anno di pioggia in sole 24 ore, hanno costretto le autorità a evacuare più di 3.000 persone. I terreni già saturi non riescono a trattenere altra acqua, provocando frane, come quella registrata a Molvizar.

Victoria Steinmetzer, residente lussemburghese di Molvizar, racconta l’incredibile intensità delle piogge: “Piove ininterrottamente da ieri sera. A volte più forte, a volte più debole, ma non si ferma mai. Il terreno non riesce ad assorbire altra acqua e per questo siamo tutti in allerta”.

José Luis Castillo, un altro residente, ha testimoniato l’inusuale violenza della tempesta: “Tutti noi vicini siamo molto preoccupati. Abbiamo avuto interruzioni di corrente, perdite d’acqua dai tetti, l’acqua entra direttamente dalle piastrelle del pavimento e persino dalle prese a muro. Non abbiamo mai visto niente del genere”.

Le immagini e i resoconti dai villaggi e dalle città dell’Andalusia meridionale mostrano una devastazione senza precedenti, con soccorritori costretti a navigare tra case e strade sommerse, cercando di garantire la sicurezza della popolazione. Leonardo si conferma come una delle peggiori tempeste degli ultimi decenni nel sud della Spagna.