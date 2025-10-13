SOVIZZO CELEBRA LA SUA VEGGENTE VINCENZA PASINI: VERSO I 600 ANNI DELLE APPARIZIONI DI MONTE BERICO

di Elisa Santucci

Sovizzo si prepara a celebrare uno dei legami più profondi della propria storia: quello con donna Vincenza Pasini, la veggente delle apparizioni della Madonna di Monte Berico. Nata a Sovizzo nel 1356, Pasini è figura centrale nella tradizione religiosa vicentina e protagonista di un culto che, nel 2026, raggiungerà i seicento anni dalla prima apparizione mariana.

In vista dell’importante anniversario, la comunità locale sta lavorando a due progetti che intendono valorizzare la memoria della veggente: la realizzazione di un cortometraggio dedicato alla sua storia e la ristrutturazione della casa natale di Vincenza Pasini, simbolo della sua profonda fede e radice del legame fra Sovizzo e Monte Berico.