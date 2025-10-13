ATTUALITA'STREET TG
13 Ottobre 2025 - 10.13

SOVIZZO CELEBRA LA SUA VEGGENTE VINCENZA PASINI: VERSO I 600 ANNI DELLE APPARIZIONI DI MONTE BERICO

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

di Elisa Santucci

Sovizzo si prepara a celebrare uno dei legami più profondi della propria storia: quello con donna Vincenza Pasini, la veggente delle apparizioni della Madonna di Monte Berico. Nata a Sovizzo nel 1356, Pasini è figura centrale nella tradizione religiosa vicentina e protagonista di un culto che, nel 2026, raggiungerà i seicento anni dalla prima apparizione mariana.

In vista dell’importante anniversario, la comunità locale sta lavorando a due progetti che intendono valorizzare la memoria della veggente: la realizzazione di un cortometraggio dedicato alla sua storia e la ristrutturazione della casa natale di Vincenza Pasini, simbolo della sua profonda fede e radice del legame fra Sovizzo e Monte Berico.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

SOVIZZO CELEBRA LA SUA VEGGENTE VINCENZA PASINI: VERSO I 600 ANNI DELLE APPARIZIONI DI MONTE BERICO | TViWeb SOVIZZO CELEBRA LA SUA VEGGENTE VINCENZA PASINI: VERSO I 600 ANNI DELLE APPARIZIONI DI MONTE BERICO | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy