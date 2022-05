Si sgancia dalle catenelle alla sagra e finisce a terra: ferito 40enne vicentino

Si potrebbe definire miracolato il 40enne di Albettone che venerdì scorso è caduto dalle catenelle (volgarmente detta calcinculo), giostra presente alla tradizionale Sagra delle Rose di Albettone, una delle prime dell’anno dell’Area Berica. La notizia è emersa solo ora, a distanza di una settimana e pare che qualcuno abbia addirittura ripreso con il telefonino quanto accaduto.

Secondo alcuni testimoni l’uomo, che avrebbe alzato un decisamente il gomito durante la festa paesana, è salito sulla giostra e, probabilmente per fare una bravata avrebbe sganciato la sicura che viene bloccata al momento dell’avvio del giro in giostra, proprio mentre l’attrazione stava girando.

E’ volato per diversi metri finendo rovinosamente al suolo, procurandosi una ferita alla gamba. Ha dovuto ricorrere alle cure mediche ed è stato tenuto in osservazione per qualche ora al pronto soccorso. Fortunatamente per lui solo un grande spavento e qualche contusione (con una decina di punti di sutura alla gamba). Sempre secondo testimoni, il ferito avrebbe poi riferito che la caduta è stata provocata da un difetto nella sicura del seggiolino, ma la sua versione sarebbe stata smentita da un controllo sullo stesso da parte dei gestori dell’attrazione.