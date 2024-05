NORDEST – Trappola per operatrice sanitaria che rubava in ospedale: beccata dalle telecamere dopo un ricovero simulato

Un’operatrice sanitaria del reparto di ginecologia dell’ospedale di Pordenone è stata denunciata dopo essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza mentre rubava. Per incastrarla la Polizia ha installato una telecamera in una stanza ed ha simulato un ricovero. Questo dopo che erano stati denunciati diversi furti negli ultimi mesi. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Gazzettino. Come accaduto in precedenza e come sospettavano gli agenti, la donna aspettava che i sanitari e i famigliari del paziente fossero fuori dalla stanza. In pochi secondi rovistava nei cassetti e negli abiti per trovare denaro o oggetti preziosi per poi allontanarsi. I furti accertati sono almeno 8 da marzo 2023 e sarebbero stati rubati contanti per 1200 euro e preziosi per 2000 euro. Le telecamere sono state posizionate nel corridoio del reparto e all’interno di una stanza. E’ stato simulato il finto ricovero di una poliziotta della Mobile. Alle 15 la finta paziente si è assentata per sottoporsi ad una visita medica lasciando nella stanza il portafogli con 100 euro di vario taglio che erano state fotocopiate. Subito la Oss è entrata ed ha rubato 50 euro. E’ stata denunciata per furto e si sta indagando su altri precedenti episodi