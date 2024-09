Ospedale di Asiago: donati 13 televisori per i degenti

Il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di Asiago si arricchisce di 13 nuovi televisori da 32 pollici, uno per ciascuna stanza di degenza. Il tutto grazie ad una generosa donazione dell’Associazione “Amici di Silvia, Lisa e Roberta Onlus”. «L’idea della donazione – spiega Daniela Paccanaro, segretario dell’Associazione – è nata a seguito del ricovero nel reparto di una persona a noi vicina, durante il quale abbiamo constatato la mancanza della tv nelle stanze dei pazienti e che questa sarebbe stata una risorsa gradita. Trattandosi di un reparto dove mediamente i pazienti trascorrono diversi giorni, abbiamo pensato che potesse essere un risorsa importante per i pazienti e così ci siamo fatti avanti».

«Sicuramente si tratta di una dotazione utile – conferma il dott. Mario Scapin, Direttore dell’UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale di Asiago e Bassano -, perché considerando la durata della degenza, da un minimo di due settimane fino anche a qualche mese per i pazienti neurologici, è qualcosa in grado di alleggerire sul piano psicologico la permanenza in ospedale, soprattutto il sabato pomeriggio e la domenica quando non è prevista l’attività in palestra. Ringrazio quindi quanti hanno contribuito a questa iniziativa».

Un ringraziamento espresso anche dal Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza: «Ringrazio l’Associazione “Amici di Silvia, Lisa e Roberta Onlus” per avere reso la Riabilitazione di Asiago un reparto ancora più accogliente per i pazienti. Sappiamo bene quanto sia importante, in un percorso di riabilitazione, mantenere uno spirito positivo e sicuramente vivere con maggiore spensieratezza il periodo di ricovero è un aiuto importante in questo senso. Tanto più che per competenze professionali e dotazioni la Riabilitazione di Asiago era già un reparto di eccellenza, ora lo è ancora di più sul piano dell’ospitalità, dove già poteva contare su stanze moderne e accoglienti, trattandosi di un ospedale di ultima generazione, senza dimenticare la bellezza del panorama che è possibile osservare semplicemente guardando fuori dalla finestra».

L’Associazione “Amici di Silvia, Lisa e Roberta Onlus” è nata per iniziativa di un gruppo di amici, in memoria di tre persone a loro care venute a mancare. È attiva nel territorio dell’Altopiano con varie iniziative di solidarietà a favore dell’Ospedale di Asiago, ma anche di scuole, asili e case di riposo e in generale di tutti quegli ambienti sensibili che si occupano delle persone con fragilità. L’Associazione finanzia le proprie iniziative tramite il 5×1.000, donazioni e alcuni eventi organizzati durante l’anno.

.