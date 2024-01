Scontri al corteo di stamattina: ferma condanna del presidente delle Provincia di Vicenza Andrea Nardin

“Violenza premeditata e intollerabile” afferma il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin in merito agli scontri che si sono verificati oggi al corteo pro Palestina e contro la presenza di stand israeliani alla fiera dell’oro. “Rendere violenta una manifestazione che chiede pace è un controsenso. E lo è ancor più se la violenza è premeditata, voluta e cercata da persone che manifestano incappucciate e armate di bastoni. Se l’obiettivo dei manifestanti era chiedere la fine del conflitto tra Israele e Palestina, chiedo che da parte loro ci sia ferma condanna nei confronti dei guerrafondai che hanno trasformato il corteo in guerriglia. La stessa condanna che esprimo io a nome dei vicentini, ringraziando le forze dell’ordine impegnate in questi giorni nel già gravoso compito di assicurare la regolarità di Vicenzaoro. Grazie al prefetto e al questore e grazie a tutti gli agenti, in particolare ai poliziotti feriti negli scontri, a cui va la nostra vicinanza e solidarietà. Nessuno sconto per i responsabili, perché hanno tradito la nostra fiducia e la nostra città.”