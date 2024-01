Scontri a Vicenza: la dichiarazione del Sindaco Giacomo Possamai

Cariche della polizia e scontri con i manifestanti pro-Palestina oggi a Vicenza sul retro della Fiera dell’Oro, interviene il Sindaco Giacomo Possamai:

“Non esiste giustificazione alcuna per le scene che abbiamo visto questa mattina in strada dell’Arsenale.

Il diritto di manifestare è sacro e tutelato dalla Costituzione, ma chi scende in piazza con i bastoni e il viso coperto va contro l’eredità dei padri costituenti che hanno voluto scrivere quell’articolo dopo gli anni più bui della storia del nostro Paese. E non fa torto solamente quelle righe della nostra Carta, ma fa anche male alla causa che dice di sostenere: è una contraddizione in termini chiedere la pace e il cessate il fuoco manifestando con violenza. Ottenendo tra l’altro l’effetto di allontanare ancora di più l’attenzione dal merito su quanto sta accadendo in Israele e in Palestina.

Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella della città agli agenti della Polizia di Stato rimasti feriti e contusi negli scontri di questa mattina ed esprimere il mio ringraziamento alla Prefettura, alla Questura e alle forze dell’ordine per il lavoro di queste ore”.