SANDRIGO – Lo trovano nascosto in un campo nomadi: la Polizia Locale arresta latitante

Durante un servizio in borghese, alle 11 di lunedì, il distaccamento di Polizia di Sandrigo, assieme al consorzio di polizia locale Nordest Vicentino, ha individuato e fermato il latitante Brendo Halilovic, bosniaco di 23 anni, latitante dallo scorso settembre. Lo riporta il Giornale di VIcenza.

Halilovic era stato visto allontanarsi in maniera sospetta dal campo nomadi della zona. Appurati i carichi pendenti dell’uomo, mai eseguiti a causa della sua irreperibilità, gli agenti in borghese si sarebbero diretto nei dintorni del campo nomadi, fermando quindi il bosniaco mentre camminava nella zona industriale di Sandrigo. Halilovic ha poi ammesso di essersi nascosto per paura del carcere e dell’arresto.

I reati da lui commessi sono una tentata rapina, avvenuta a Bologna, con lesioni ai danni di un’anziana; quindi il mancato rispetto della misura cautelare, con il bosniaco che si sarebbe finto domiciliato in un’abitazione in cui non si è mai recato.