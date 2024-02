Salcedo – Caduto il sindaco, arriva il commissario

A seguito delle dimissioni presentate, lo scorso 30 gennaio, da sette Consiglieri del Comune di Salcedo, il Prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, in data 31 gennaio 2024, in vista dello scioglimento del consiglio comunale, ha proceduto a sospendere il medesimo e a nominare il Viceprefetto Renata CARLETTI quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente locale.

La dott.ssa Carletti, laureata in giurisprudenza, ricopre attualmente gli incarichi di Viceprefetto Vicario e Dirigente Area II “Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie” della Prefettura di Vicenza nonché di Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza e vanta un’importante esperienza commissariale, avendo svolto analoga funzione in numerosi comuni delle province di Verona e Vicenza.

Sarà obiettivo del Commissario – cui sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale – “traghettare” l’Amministrazione comunale di Salcedo sino all’insediamento, a seguito delle prossime consultazioni elettorali, degli organi ordinari, seguendo e definendo tutti i procedimenti amministrativi in itinere.