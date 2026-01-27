Sabato inizia il Carnevale a Venezia: tutto dedicato alle Olimpiadi…e a “Bridgerton”

Prende il via sabato 31 gennaio e domenica primo febbraio il Carnevale di Venezia 2026, che quest’anno si ispira al tema “Olympus-Alle origini del gioco” in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Sabato 31 gennaio dalle 17.00 piazza San Marco ospiterà il “Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton”, evento realizzato con Netflix.

La piazza si trasformerà in un salone a cielo aperto animato da danzatori professionisti in costumi d’epoca ispirati alla serie. Sempre sabato dalle 15.00, nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista, la selezione delle “12 Marie”, giovani donne ambasciatrici della tradizione veneziana che accompagneranno il pubblico per tutta la durata della manifestazione. Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 29 gennaio.

Domenica primo febbraio alle 11.00 il Carnevale si apre sull’acqua con la “Festa Veneziana”, il tradizionale corteo acqueo lungo il Canal Grande: un centinaio di imbarcazioni a remi decorate, condotte da vogatori in costume, sfileranno dalla Punta della Dogana a Rialto, capitanate dalla storica “Pantegana” di cartapesta. L’arrivo in Erbaria sarà celebrato con musica, balli e sapori della tradizione, segnando ufficialmente l’inizio del Carnevale.

Domenica 1 si inaugura anche la stagione delle sfilate dei carri allegorici e dei figuranti in maschera, a partire da Dese, con un carro dedicato al “Giardino dell’Eden” accompagnato da un centinaio di figuranti.

Il week end inaugurale sarà anche l’occasione per l’anteprima del “Venice Carnival Street Show” con spettacoli diffusi tra Venezia e Mestre. Sono aperte le piste di pattinaggio su ghiaccio in campo San Polo, a Marghera e a Mestre. ANSA VENETO