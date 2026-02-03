Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega: ufficializzazione attesa oggi al Consiglio federale

Dopo giorni di indiscrezioni, l’europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci è pronto a confermare l’addio al partito. L’annuncio dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, durante il Consiglio federale convocato alle 16 in via Bellerio, dove si attende l’ufficializzazione della rottura con il leader Matteo Salvini.

La tensione si era già manifestata dopo il deposito del simbolo di Futuro Nazionale da parte di Vannacci, che nei giorni scorsi aveva minimizzato, negando intenzioni di lasciare la Lega. L’incontro di lunedì sera con Salvini, definito “molto atteso”, non avrebbe però portato a un accordo, rendendo la separazione ormai definitiva.

Il futuro politico di Vannacci appare legato al nuovo partito che sta costituendo con il simbolo di Futuro Nazionale. Sul marchio è già emersa un’opposizione da parte di Nazione Futura di Francesco Giubilei, che ha presentato un ricorso all’ufficio europeo dei brevetti sostenendo che il logo sia troppo simile al loro, con rischio di confusione.

Intanto, tra appelli e dichiarazioni, il sottosegretario e vicesegretario leghista Claudio Durigon ha ribadito l’importanza di mantenere l’unità del partito: “Conto che Vannacci resti nella Lega, senza se e senza ma, perché ogni alternativa sarebbe un regalo alla sinistra e un danno per l’Italia”. La decisione definitiva verrà chiarita oggi al Consiglio federale, chiudendo una fase di tensione interna al Carroccio.