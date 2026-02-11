Rissa tra parcheggiatori abusivi al San Bortolo: uomo ferito al volto davanti agli utenti

VICENZA – Momenti di forte tensione venerdì nel parcheggio dell’ospedale San Bortolo, dove una violenta lite tra due parcheggiatori abusivi è degenerata in aggressione fisica sotto gli occhi di decine di persone.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini – entrambi stranieri – avrebbero iniziato a discutere per la spartizione del denaro raccolto tra gli automobilisti. La situazione è rapidamente precipitata fino al contatto fisico: uno dei due, un cittadino tunisino, sarebbe stato morso al volto e avrebbe rischiato gravi conseguenze al naso.

Dopo l’episodio, la vittima si è rivolta al pronto soccorso del San Bortolo per le cure del caso e successivamente ha segnalato l’accaduto, indicando il presunto aggressore.

Il fatto riaccende l’attenzione sulla presenza dei parcheggiatori abusivi nell’area dell’ospedale. Nei mesi scorsi era stata avviata una fase sperimentale con la presenza fissa di due addetti alla sicurezza, misura che – secondo quanto riferito da utenti e operatori – aveva prodotto effetti positivi fino alla fine di gennaio. Terminato il periodo di prova, però, la situazione sarebbe tornata critica, con episodi che alcuni definiscono persino peggiori rispetto al passato.

I parcheggiatori si avvicinano agli automobilisti all’ingresso e all’uscita dei posteggi, offrendo di occuparsi del pagamento del ticket o chiedendo denaro in cambio di una presunta “sorveglianza” dell’auto. Sul fenomeno, più volte segnalato, si allunga anche il sospetto di un’organizzazione strutturata dietro l’attività, con possibili dinamiche di sfruttamento tra stranieri e una regia riconducibile a gruppi di matrice nigeriana.

L’episodio di venerdì riporta al centro il tema della sicurezza in un’area particolarmente sensibile, frequentata ogni giorno da pazienti, familiari e personale sanitario.