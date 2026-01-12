Questa donna è stata eletta peggior tiranno dell’anno 2025

Lunedì 12 gennaio 2026, l’ONG britannica Index on Censorship, impegnata a difendere la libertà di espressione dal 1972, ha assegnato il premio annuale “Tiranno dell’Anno” 2025 a Samia Suluhu Hassan, attuale presidente della Tanzania. Il riconoscimento, poco invidiabile, è stato deciso attraverso una votazione online, che ha visto una massiccia partecipazione della popolazione locale a seguito della crescente denuncia della deriva autoritaria del leader.

Samia Suluhu Hassan, nata a Zanzibar nel 1960 e laureata in economia, ha iniziato la carriera politica nel 2000, diventando vicepresidente nel 2015 e presidente della Tanzania nel marzo 2021, dopo la morte dell’ex capo di stato John Magufuli. I primi mesi al potere furono segnati da gesti simbolici, come la gestione dell’epidemia di Covid-19 e l’adesione della Tanzania al programma COVAX.

Negli anni successivi, tuttavia, la politica della presidente ha mostrato una forte deriva autoritaria. Durante le elezioni presidenziali del 29 ottobre 2025, Hassan è stata rieletta con il 97,66% dei voti in un contesto senza opposizione credibile: i principali leader contrari furono incarcerati o squalificati, mentre il partito Chadema fu escluso dalle elezioni. La repressione delle proteste post-elettorali ha provocato tra 700 e 2.000 morti, con blocchi di internet e interventi violenti della polizia. La presidente giustificò l’uso della forza ringraziando le forze di sicurezza per aver garantito lo svolgimento del voto.

Il premio di “tiranno dell’anno” simboleggia le critiche dei cittadini tanzaniani verso Hassan, accusata di aver messo a tacere i media, sospeso giornali, arrestato giornalisti e neutralizzato l’opposizione, definendo alcuni leader di “tradimento”. Nonostante le promesse iniziali, si è rifiutata di riformare leggi repressive ereditate dalle precedenti amministrazioni.

Jemimah Steinfeld, giornalista e direttrice di Index on Censorship, ha osservato che i voti rappresentano “un simbolo potente” per permettere ai tanzaniani di esprimere le proprie opinioni online senza rischi diretti. Prima del premio 2025, Hassan era già nota con soprannomi poco lusinghieri come “la macellaia della Tanzania” o “la tiranna con l’hijab”, sottolineando la percezione negativa della sua leadership a livello internazionale.