Quasi sommersa nel sottopassaggio: salvata automobilista

Martedì alle 20:00 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Circonvallazione incrocio via Broli a Cismon del Grappa nel comune di Valbrenta per soccorrere un’automobilista finita quasi sommersa con il mezzo in un sottopassaggio, che si è riempito di acqua per un violento temporale. I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa hanno recuperato l’auto, mentre la donna è riuscita in qualche modo, prima dell’arrivo dei soccorsi, a uscire dall’auto e mettersi in salvo. Le operazioni dell’auto sono terminate dopo un’ora circa.