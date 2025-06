Primo weekend d’estate, l’appello di Zaia ai bagnanti: “Responsabilità e rispetto”

“Visti i recenti casi di cronaca, lancio solo un messaggio: responsabilità e rispetto per le regole. Responsabilità, perché se ti tuffi in modo e in luogo pericoloso metti a rischio la tua vita. Rispetto per le regole perché in caso contrario, come si è visto, diventi un problema anche per chi viene a salvarti. L’estate è una stagione di condivisione, relax e gioia, cerchiamo di viverla con questo spirito. Evitate i tuffi dai pontili se è chiaro che siano rischiosi. Evitate la balneazione ove proibito. Evitate i tuffi nelle acque dei fiumi, che possono trascinare a fondo anche dove l’acqua è bassa”.Alla vigilia del primo weekend d’estate, il presidente del Veneto Luca Zaia lancia un appello per la sicurezza durante la balneazione in fiumi e sui litorali. “Nell’ultima settimana in Veneto si sono registrati due decessi e numerose notizie di cronaca che non avremmo mai voluto leggere – dichiara Zaia -: sabato scorso un 16enne polesano è deceduto per aver tentato di salvare due bagnanti che si erano immersi in un canale vietato; mercoledì nel Trevigiano un 21enne ha perso la vita per un tuffo nel Piave durante una festa tra amici; lungo l’arenile di Jesolo il Comune ha lanciato una campagna per scongiurare i rischiosissimi tuffi dai pontili, che sono attracchi e non trampolini; a Campo San Martino sono decine ogni giorno le persone che si tuffano nel Brenta in un punto vietato alla balneazione dove si sono già registrati 10 morti…Torno a dirlo, servono buonsenso, rispetto e responsabilità. Non dimentichiamocene perché è estate: nessuno è al di sopra delle regole, quando a rischio c’è la vita”.