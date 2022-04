Primavera: cinque consigli per affrontare il cambio di stagione

La primavera è la stagione in cui il mondo si colora dei toni più vivaci: quando l’inverno finisce, la natura si risveglia. Le giornate si allungano, il sole si fa più caldo, i boccioli si aprono, i prati si riempiono di fiori. Petali di ogni colore che regalano allegre sfumature a pascoli, sentieri, siepi, boschi, aiuole. Tuttavia, mentre fuori tutto rinasce, dentro possiamo sentirci stanchi e affaticati. L’aumento delle ore di luce, il cambio dell’orario e l’innalzamento delle temperature influiscono direttamente sul nostro organismo. Il corpo ha bisogno di tempo e di nuove energie per abituarsi a tutti questi cambiamenti. Come affrontare al meglio il cambio di stagione? Ecco alcuni consigli utili per vivere il cambio di stagione con il giusto spirito!

Tempo al tempo: non c’è fretta di cambiare

Parola d’ordine: relax! Datevi tutto il tempo necessario per abituarvi ai cambiamenti stagionali. Se il corpo è sotto stress, non pretendete troppo da voi stessi e rallentate. Per aiutare l’organismo a fronteggiare il cambio di stagione e contrastare la stanchezza, cercate di riposarvi a bisogno e di concedervi qualche minuto di relax in più. Se risentite molto del cambio dell’ora e non potete spostare l’ora della sveglia in avanti, cercate di anticipare di un quarto d’ora gli orari dei pasti e il momento di andare a letto. Approfittate delle belle giornate per passare del tempo all’aria aperta così da aiutare il corpo ad abituarsi al nuovo orario. Concedetevi un rilassante bagno caldo con dei sali aromaterapici, così da rigenerarvi e svuotare la mente dallo stress.

Sport, integratore naturale durante il cambio di stagione

Per combattere la stanchezza durante il cambio di stagione è importante svolgere attività fisica in modo costante. Il movimento aiuta a ossigenare e nutrire tessuti e organi, regola la pressione sanguigna e il battito cardiaco. E ancora, è un valido aiutante contro lo stress e favorisce il buon umore. L’attività fisica è fondamentale per risincronizzare il nostro orologio interiore e sconfiggere la sedentarietà. Se non avete tempo per andare in palestra o in piscina, potete sempre pensare di cominciare ad andare al lavoro a piedi o in bicicletta.

Fate il pieno di vitamina D

Questo è il periodo migliore per passare del tempo all’aria aperta e passeggiare in mezzo alla natura, specialmente nelle giornate di sole. Nelle ore più calde della giornata potrete fare il pieno di vitamina D. Il sole vi aiuterà a stimolare endorfine, serotonina e dopamina per migliorare l’umore e il benessere dell’organismo.

Mens sana in corpore sano: attenzione alla dieta

Anche in primavera è importante seguire una dieta sana ed equilibrata. Frutta e verdura di stagione, legumi, cereali integrali, frutta secca e semi. È essenziale che durante il cambio di stagione l’organismo possa contare su proteine, carboidrati, grassi buoni, vitamine e minerali. Al contrario, cibi ricchi di grassi, zuccheri e calorie ostacolano la ripresa. Ricordate di idratarvi a sufficienza: se faticate a bere molta acqua potete sempre integrare con tisane, infusi, frullati e centrifughe senza zucchero. La primavera è la stagione ideale anche per chi vuole depurare l’organismo: le tisane all’ortica o alla betulla vi aiuteranno ad eliminare le tossine accumulate durante l’inverno e a ridurre la sensazione di fatica.

Piante adattogene per ritrovare l’equilibrio e la vitalità

Sono diverse le piante che possono aiutare l’organismo ad adattarsi alla nuova stagione. Le piante adattogene supportano l’organismo contro lo stress causato dai cambiamenti ambientali di temperatura e ore di luce. Queste piante hanno proprietà toniche e stimolanti, migliorano l’umore e potenziano le difese naturali. L’eleuterococco agisce come antistress e favorisce il recupero degli organismi affaticati. Il ginseng ha un effetto energetico, così come il guaranà. La rhodiola migliora la resistenza fisica e supporta l’organismo in condizioni di stress e stanchezza. La damiana ha un’azione tonica sul sistema nervoso e migliora il rendimento psicofisico.