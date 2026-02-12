CRONACAITALIA e MONDO
Presunta evasione fiscale, perquisizioni nella sede Amazon

Perquisizioni nella sede milanese di Amazon nell’ambito di una nuova indagine per presunta evasione fiscale. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Monza su delega della Procura di Milano.

L’inchiesta, al momento senza indagati, punta a verificare se il colosso statunitense dell’e-commerce abbia operato in Italia attraverso una struttura permanente non dichiarata nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024. Un elemento che, se accertato, potrebbe comportare l’obbligo di versare somme rilevanti al fisco italiano.

Le attività di acquisizione documentale – anticipate dall’agenzia Reuters – hanno riguardato non solo gli uffici di Amazon a Milano, ma anche le abitazioni di sette manager della multinazionale e la sede milanese della società di consulenza e revisione contabile Kpmg.

Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’assetto operativo e fiscale della società nel territorio italiano.

