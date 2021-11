Positivi in 6 classi su 10: chiusa un’intera scuola primaria a Schio, 217 alunni in isolamento

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 7 Pedemontana, d’intesa con l’Amministrazione Comunale e scolastica, ha definito la chiusura da domani della scuola primaria presso l’Istituto Maddalena di Canossa a Schio, a seguito del riscontro di casi di positività al Covid in 6 classi su 10, con un ulteriore caso in un’altra classe attualmente in fase di verifica.

Complessivamente gli alunni coinvolti dal provvedimento sono 217: per tutti è stata disposta la messa in isolamento in via preventiva e fissato il tampone per sabato 27 novembre. Un analogo provvedimento riguarda anche per gli insegnanti che hanno avuto contatti con le classi.