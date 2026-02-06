CRONACAVICENZA e PROVINCIA
6 Febbraio 2026 - 17.09

Posina, incidente con la minicar: muore un 88enne


Un uomo di 88 anni ha perso la vita oggi nel primo pomeriggio a Posina, in contrada Combi, a seguito di un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’anziano era alla guida di una minicar quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, terminando la corsa in una scarpata.

Il proprietario della minicar ha subito allertato i soccorsi. L’ambulanza del Suem partita dall’ospedale di Santorso è intervenuta rapidamente, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente.

