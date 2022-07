Ponte di Debba – Chiusura temporanea per le prove di carico

Dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi sui ponti di via Maganza e di Debba, sono emerse le prime analisi tecniche grazie al sopralluogo sul posto e al prelievo di materiali.

Per i risultati al momento disponibili si è riscontrata una situazione normale nel primo ponte e una situazione di usura avanzata, invece, per il ponte di Debba che attualmente è carrabile con doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo e ciclopedonale.

Il ponte, realizzato originariamente nel 1890, è composto da travi portanti in ghisa, orditura trasversale in metallo con soprastante lamiera grecata, una soletta in cemento e pavimentazione in asfalto. I rilievi visivi dimostrerebbero che il ponte ha delle criticità legate al materiale ferroso costituente l’impalcato e preoccupa soprattutto la situazione nella parte sottostante.

“Abbiamo ritenuto – fanno sapere il sindaco Francesco Rucco, il vicensindaco Matteo Celebron con delega alla viabilità e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – che per garantire la sicurezza degli automobilisti, che è la cosa più importante, sia necessaria una chiusura temporanea del ponte già dalla giornata di domani e per tutto il mese di agosto per quanto riguarda il transito carrabile, mentre resterà percorribile per ciclisti e pedoni. Questo consentirà di effettuare le prove di carico che permetteranno di capire la resistenza del ponte ed il tipo di intervento da effettuare, oltre a valutare altre possibili indagini, ricordando che c’è già un finanziamento di 200 mila euro per il recupero della struttura”.

Il ponte era stato ispezionato da sotto, utilizzando una chiatta messa a disposizione dalla protezione civile comunale. Nella giornata di domani quindi, a seguito della chiusura, il traffico dei veicoli verrà deviato secondo le indicazioni e la segnaletica posate in loco.