19 Novembre 2025 - 15.57

Playoff Mondiali 2026 – Come funzionano davvero: fasce, squadre e scenari per l’Italia

Chi partecipa

Ai playoff accedono 16 nazionali europee:

  • 12 seconde classificate dei gironi di qualificazione;
  • 4 squadre provenienti dalla Nations League, cioè le migliori vincitrici dei gironi di Nations che non si sono qualificate alla fase finale né sono arrivate seconde nel proprio girone di qualificazione.

Le quattro fasce

Le 16 squadre vengono divise in 4 fasce da quattro squadre ciascuna.

Fascia 1 – Teste di serie più forti

  • Italia
  • Danimarca
  • Turchia
  • Ucraina

Fascia 2 – Seconde classificate di livello intermedio

  • Polonia
  • Galles
  • Repubblica Ceca
  • Slovacchia

Fascia 3 – Seconde classificate con ranking più basso

  • Irlanda
  • Albania
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Kosovo

Fascia 4 – Ripescate dalla Nations League

  • Svezia
  • Romania
  • Irlanda del Nord
  • Macedonia del Nord

Come si formano i percorsi (Path A, B, C, D)

  • Vengono creati 4 percorsi.
  • Ogni percorso ha due semifinali e una finale.
  • Le semifinali si giocano in casa delle squadre delle Fasce 1 e 2.
  • La finale si gioca in casa di una delle due finaliste, decisa da un sorteggio separato.
  • Le partite sono a gara secca: se serve, si va ai supplementari e poi ai rigori.

Abbinamenti previsti dalle fasce

  • Le squadre della Fascia 1 (tra cui l’Italia) affronteranno in semifinale una squadra della Fascia 4.
  • Nell’altra semifinale dello stesso percorso giocherà una squadra della Fascia 2 contro una della Fascia 3.
  • La vincente della semifinale dell’Italia troverà in finale la vincente del confronto Fascia 2 vs Fascia 3.

Scenari concreti per l’Italia

Semifinale (in casa)

L’Italia affronterà una di queste quattro:

  • Svezia
  • Romania
  • Irlanda del Nord
  • Macedonia del Nord

Finale possibile

In caso di vittoria, la finale sarà contro una delle vincitrici tra:

  • Fascia 2: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia
    contro
  • Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

La finale sarà in casa di una delle due finaliste, decisa dal sorteggio.

6. Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi

Semplicissimo (sulla carta):

  • vinci la semifinale,
  • vinci la finale,
  • e vai al Mondiale.

Due partite secche. Nessun vantaggio reti. Tutto si decide sul campo.

Date dei playoff Mondiali 2026 (UEFA)

Sorteggio

  • 2 dicembre 2025
    Si svolgerà il sorteggio che stabilirà:
    • la composizione dei quattro percorsi (Percorso A, B, C, D);
    • gli abbinamenti semifinali;
    • e quale finale si giocherà in casa.

Semifinali dei playoff

  • 26 marzo 2026
    Partite secche in casa delle squadre delle fasce 1 e 2 (Italia compresa).

Finali dei playoff

  • 31 marzo 2026
    Partita unica: la vincente si qualifica ai Mondiali 2026.

