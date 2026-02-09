Paura sulla Strada del Costo: veicolo in fiamme tra il quinto e sesto tornante

Ieri mattina, domenica 8 febbraio, intorno alle 9:45, un’autovettura ha preso fuoco lungo la Strada Statale 349 Val d’Assa, nella Pedemontana del Costo, tra il quinto e il sesto tornante.

Il conducente ha immediatamente fermato il veicolo in una piazzola di sosta non appena ha visto fuoriuscire fumo dal motore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Schio e Asiago, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Anche i Carabinieri hanno presidiato il tratto stradale per garantire sicurezza e gestire gli accertamenti.