CRONACAVICENZA e PROVINCIA
9 Febbraio 2026 - 11.08

Paura sulla Strada del Costo: veicolo in fiamme tra il quinto e sesto tornante

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Ieri mattina, domenica 8 febbraio, intorno alle 9:45, un’autovettura ha preso fuoco lungo la Strada Statale 349 Val d’Assa, nella Pedemontana del Costo, tra il quinto e il sesto tornante.

Il conducente ha immediatamente fermato il veicolo in una piazzola di sosta non appena ha visto fuoriuscire fumo dal motore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Schio e Asiago, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Anche i Carabinieri hanno presidiato il tratto stradale per garantire sicurezza e gestire gli accertamenti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Paura sulla Strada del Costo: veicolo in fiamme tra il quinto e sesto tornante | TViWeb Paura sulla Strada del Costo: veicolo in fiamme tra il quinto e sesto tornante | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy