Paura in piscina a Lonigo: bimba sbatte la testa, portata via in elicottero

Incidente alle piscine di Lonigo oggi nel tardo pomeriggio. In base alle prime informazioni una bimba di 3 anni avrebbe riportato un trauma alla testa dopo essere scivolata. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza da Padova e la piccola è stata trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza al reparto pediatrico. Si tratta di un codice di media gravità (codice giallo) quindi la bambina non sarebbe in pericolo di vita