Pannelli fotovoltaici a fuoco: tetto in fiamme (FOTO)

Dalle ore 15 di oggi i vigili del fuoco stanno operando in Via Chiesa ad Ancignano nel comune di Sandrigo per l’incendio del tetto in legno ventilato di un’abitazione. Le fiamme divampate da due pannelli fotovoltaici hanno subito interessato tutta la copertura e alcune stanze della zona mansardata: nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza e Bassano e successivamente da Schio con tre autopompe, quattro autobotti, l’autoscala e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio già generalizzato. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni affiancate. Ancora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica. Gravi i danni a tutta l’abitazione, di corte ristrutturata, disposta su due livelli che è inagibile.