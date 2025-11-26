Padova, nuova frontiera nella cura del tumore al polmone: diagnosi e intervento nello stesso momento

A Padova si apre una nuova prospettiva nella lotta al tumore al polmone grazie alla diagnosi ultra-precoce resa possibile dalle sale operatorie ibride dell’Azienda Ospedale-Università. Qui la fase diagnostica e quella chirurgica si fondono in un unico percorso, permettendo esami TAC avanzati direttamente sul tavolo operatorio e interventi immediati su noduli ancora asintomatici.

“La diagnostica toracica è sempre più frequente ed è fondamentale individuare precocemente i noduli neoplastici”, spiega Paolo Spagnolo, direttore dell’Unità complessa di Pneumologia. “Quando il nodulo è piccolo, spesso è possibile rimuoverlo con ottime prospettive di sopravvivenza. Grazie al lavoro di squadra tra anestesisti, pneumologi, endoscopisti e chirurghi, oggi possiamo raggiungere e campionare anche noduli periferici, riducendo al minimo l’invasività e accorciando i tempi di degenza”.

La prima paziente a beneficiare della nuova tecnologia è una donna di 75 anni, non fumatrice, con una precedente storia di tumore mammario. Dopo una caduta, la TAC total body eseguita al pronto soccorso ha rilevato un nodulo sospetto. La sala ibrida ha permesso di confermare immediatamente la natura della lesione e di effettuare una biopsia nella stessa seduta diagnostica. La paziente è stata poi operata nelle settimane successive e oggi sta bene, senza necessità di trattamenti aggiuntivi né radioterapici né chemioterapici.

Le sale ibride rappresentano uno degli investimenti più significativi dell’ospedale di Padova. “Dal 2023 abbiamo destinato 12 milioni di euro a questo progetto, che nel 2024 ha permesso la realizzazione di oltre 900 interventi, di cui 12 di chirurgia toracica”, sottolinea il direttore generale Giuseppe Dal Ben. “Quest’anno supereremo i mille interventi. Le sale, nate per la chirurgia vascolare, stanno diventando un hub interspecialistico, capace di supportare numerose discipline e percorsi ad alta complessità”.

Con queste nuove tecnologie, Padova si conferma tra i centri più avanzati a livello nazionale per la gestione integrata e precoce del tumore al polmone.