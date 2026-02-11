CRONACAOVEST VICENTINOVICENZA e PROVINCIA
11 Febbraio 2026 - 10.58

Ovest Vicentino – Controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce per droga, alcol e armi

REDAZIONE
Nei giorni scorsi, il Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno ha effettuato un servizio coordinato ad ampio raggio nei territori di Valdagno, Trissino, Arzignano e Montecchio Maggiore, concentrandosi sulla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al traffico di droga, ai reati predatori e alle gare motoristiche clandestine.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno identificato 57 persone, verificato 27 veicoli e ispezionato due locali pubblici. Tra i risultati:

  • Denunciato un 18enne di Padova per detenzione abusiva di strumenti atti ad offendere, trovato con una mazza in ferro e una bomboletta spray urticante non conforme alla legge;
  • Quattro giovani di Chiampo deferiti per guida in stato di ebrezza con tassi alcolemici superiori alla norma;
  • Sanzionato il gestore di un bar di Montecchio Maggiore per aver permesso l’accesso di minorenni nelle aree riservate alle slot machine;
  • Un 23enne di Arzignano segnalato per detenzione di droga.

Il servizio, che ha visto il coinvolgimento di 4 pattuglie in divisa, l’Aliquota Radiomobile, la Tenenza di Montecchio Maggiore, la Stazione di Trissino e una vettura civetta dell’Aliquota Operativa di Compagnia, ha permesso anche di raccogliere informazioni utili per monitorare le dinamiche delittuose locali e garantire la sicurezza pubblica.

Si ricorda che tutte le persone deferite sono considerate innocenti fino a sentenza definitiva.

