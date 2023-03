OVEST VICENTINO – 30enne evade dai domiciliari: arrestato e rimesso momentaneamente ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Montebello, con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno, nel corso della serata del 28 febbraio 2023 hanno arrestato in Montebello Vicentino K. H., 30enne di nazionalità indiana, per il reato di evasione.

Il soggetto risultava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Montebello per reati contro il patrimonio commessi nell’arco di circa cinque anni in provincia di Vicenza.

I militari dell’Arma nel corso di un controllo serale, hanno appurato che attorno alle 20.30 il cittadino indiano si era allontanato dalla propria abitazione di residenza senza alcun giustificato motivo in violazione delle prescrizioni impostegli dal regime di detenzione cui è

sottoposto.

Si dava così avvio ad una attività di ricerca dell’uomo nell’ambito del territorio di Montebello e dei

Comuni limitrofi. Ricerche che nell’arco di circa un’ora permettevano di rintracciare lo stesso

presso il proprio domicilio, dove lo stesso aveva fatto nel frattempo rientro.

Constatata l’evasione, gli operanti procedevano all’arresto dell’uomo dandone comunicazione alla

competente Autorità Giudiziaria berica. La stessa Autorità, preso atto dell’arresto eseguito dai

militari, disponeva nei confronti dello stesso il ripristino della misura della detenzione domiciliare

in attesa di successivi provvedimenti.