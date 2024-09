Controlli straordinari dei Carabinieri: raffica di denunce nel Bassanese

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno

proceduto a denunciare per ricettazione un 24enne cittadino di nazionalità marocchina, già

conosciuto alle Forze di Polizia, che è stato controllato da militari della Stazione Carabinieri

di Marostica in sella ad una bicicletta risultata provento di furto commesso poco prima in quel

centro, ai danni di 48enne marosticense. Hanno inoltre dovuto segnalare all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente: un 18enne di Rossano Veneto che, controllato a Bassano del Grappa è stato trovato in possesso di hashish; nel contesto, gli veniva ritirata la patente di guida;

un 34enne di Sandrigo che controllato a Nove è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.

Inoltre, nei giorni scorsi, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano

hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio

Esecuzioni Penali del Tribunale di Vicenza, un 27enne cittadino italiano, che dovrà espiare la pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione e mesi 4 di arresto, per una serie di reati contro il patrimonio commessi tra il 2016 ed il 2022 in diverse località del nord Italia.

Il soggetto all’atto del controllo, in pieno centro a Bassano, a seguito di richieste pervenute al numero di emergenza 112, con la quale si segnalavano alcuni soggetti molesti, in stato di alterazione, prima tentava la fuga e poi forniva false generalità

Infine, da ulteriori accertamenti si appurava come il soggetto fosse allo stato sottoposto alla misura

cautelare degli arresti domiciliari, dall’espiazione della quale si era arbitrariamente sottratto nel

mese di gennaio 2023, facendo perdere le proprie tracce.