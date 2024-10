Blitz dei Carabinieri a Schio: 1 arrestato e 3 denunciati

Continua l’opera incessante dell’Arma nella provincia per prevenire e reprime la consumazione di reati in genere, attraverso mirati servizi rinforzati che hanno interessato il territorio di Schio lo scorso fine settimana.

Una persona è stata arrestata e tre sono quelle deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza. In particolare: a Schio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’armi un 42enne rumeno, senza fissa dimora, trovato in possesso di un coltello con lama lunga 8 cm, che veniva immediatamente sottoposto a sequestro; sempre a Schio, una 37enne del luogo è stata deferita in stato di libertà per furto aggravato, per aver asportato con destrezza vari prodotti alimentari in un supermercato del centro storico cittadino; a Torrebelvicino , i carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio hanno arrestato un 61enne in attuazione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona. Al termine delle formalità di rito l’arrestato – con pregiudizi per violazioni della legge sugli stupefacenti – è stato condotto in carcere a Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.