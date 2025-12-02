Oscar Green Veneto 2025: premiati i guardiani del futuro

Sono pionieri, innovatori, custodi di una tradizione che non frena, ma accelera. Sono gli under 35 di Coldiretti Veneto, uomini e donne protagonisti di una rivoluzione gentile che cambia l’agricoltura con idee, coraggio, solidarietà e radici profonde.

Domenica, nella finale regionale della 19ª edizione degli Oscar Green, oltre cento giovani agricoltori hanno “allacciato le cinture” e sono saliti simbolicamente sulla navicella del tempo per proiettare il Veneto agricolo nel futuro. L’evento si è svolto a Montebelluna, negli spazi di Infinite Area, luogo rigenerato grazie alla visione di Patrizio Bof: un ex complesso industriale trasformato in un laboratorio creativo per le nuove generazioni.

A salutare la platea di giovani provenienti da ogni provincia del Veneto è stato anche Alberto Stefani, che a pochi giorni dalle elezioni regionali ha rivolto ai partecipanti un messaggio di vicinanza e sostegno. “L’agricoltura guarda al futuro – ha detto – è proiettata all’innovazione e con i suoi giovani rompe gli schemi. Abbiamo bisogno di guardare avanti e sono felice di poterlo fare insieme a voi”. Il prossimo presidente della Giunta regionale ha anche detto che avendo particolarmente a cuore i giovani, si terrà la delega alle politiche giovanili. Presenti tra il pubblico i neoeletti consiglieri regionali Claudio Borgia e Cristiano Corazzari insieme alle autorità locali.

“Oscar Green è una vetrina di eccellenze – ha ricordato Marco De Zotti, delegato Giovani Impresa Veneto – ma soprattutto uno spaccato di fantasia imprenditoriale e determinazione. I giovani veneti investono con energia straordinaria, immaginano nuove soluzioni e contribuiscono allo sviluppo economico con creatività e competenza. Il Veneto è oggi la quarta regione italiana per numero di imprese agricole under 35: 3.601 aziende giovani su 61.582, pari al 7,2%”.

“Questi giovani non cercano il futuro: lo generano – ha spiegato Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto – ognuno di loro è una scintilla che accende innovazione, custodisce il territorio e rinnova l’identità agricola del Veneto. Se oggi possiamo immaginare un domani più forte, sostenibile e umano, è perché loro hanno già cominciato a costruirlo con le mani nella terra e lo sguardo oltre l’orizzonte. In questo momento decisivo per la Politica Agricola Comune, ribadiamo con forza la nostra voce in Europa: Coldiretti sarà a Bruxelles il 18 dicembre per chiedere regole più giuste, che tutelino davvero il lavoro, la dignità e la competitività degli agricoltori italiani e europei”.

Un carosello di video con le idee finaliste ha presentato progetti innovativi, coraggiosi, concreti. Cinque le categorie, sette i vincitori (con due ex aequo) e tre le menzioni speciali. Tra loro c’è la candidata a rappresentare il Veneto alla sfida nazionale, Silvia Bertazzo dell’azienda la Bocalina di Adria (Ro). Sul podio dei classificati veneti, però, hanno ottenuto il riconoscimento anche due aziende vicentine: Beatrice Lorenzato, de “I Peccati della Terra” di Montecchio Maggiore, iscritta nella categoria “Coltiviamo Insieme”, con il progetto “La regista dei territori: fa sbocciare comunità e cultura con il suo Festival di Primavera” e Cristian Vighini dell’Azienda agricola Vighini di Sovizzo, che ha ottenuto la menzione speciale per il progetto “L’architetto dell’acqua e del suolo: costruisce sostenibilità dove nasce la vita”.

—

Matteo Crestani

Giornalista