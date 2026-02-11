Olimpiadi – Atleta dichiara la propria infedeltà dopo la medaglia. L’interessata risponde

MILANO-CORTINA 2026 – Avrebbe preferito restare lontana dai riflettori, ma dopo l’intervista diventata virale del biatleta norvegese Sturla Holm Laegreid – fresco di medaglia di bronzo nell’individuale alle Olimpiadi – la sua ex compagna ha deciso di rompere il silenzio. In quell’occasione, davanti alle telecamere della tv pubblica NRK, l’atleta aveva confessato pubblicamente la propria infedeltà.

Il giorno successivo, la donna – rintracciata dal tabloid norvegese Verdens Gang e rimasta anonima – ha commentato le parole dell’ex fidanzato. “È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d’amore davanti al mondo intero”, ha dichiarato. Ha spiegato di non aver scelto di trovarsi in questa situazione e di vivere con dolore quanto accaduto: “Non ho scelto (di trovarmi in) questa situazione, ed è doloroso doverlo accettare. Siamo stati in contatto e lui è a conoscenza della mia opinione al riguardo”.

Secondo quanto riportato, la donna era stata informata del tradimento una settimana prima dell’inizio dei Giochi olimpici.

Travolta suo malgrado dall’eco mediatica delle parole dell’atleta, ha voluto ringraziare chi le è stato vicino dopo la rottura: “Alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno circondata e sostenuta in questo periodo. E a tutti coloro che hanno pensato a me e mi hanno mostrato la loro solidarietà, senza sapere chi fossi”, ha scritto in un messaggio inviato al quotidiano scandinavo.

L’uscita pubblica di Laegreid aveva già suscitato forti reazioni nel mondo dello sport norvegese. L’ex fondista Therese Johaug, quattro volte oro olimpico, aveva commentato: “Non ho mai visto un’intervista come questa. Questo è davvero il momento e il luogo sbagliati per sollevare l’argomento”.

Ancora più duro Johannes Thingnes Boe, leggenda del biathlon: “È stato ovviamente un errore. Purtroppo, il momento, il luogo e il contesto sono del tutto inappropriati. (…) Credo che sia uscito fuori da solo. Non so se fosse sua intenzione farlo”.

Il biatleta aveva ammesso di aver preparato le sue parole con anticipo. “Ho deciso lunedì sera cosa avrei detto. Ho scritto qualche parola”, ha spiegato dopo la cerimonia di premiazione. “La vita è fatta di scelte, a volte si fanno scelte sbagliate. Ho scelto di dirlo al mondo intero. Spero che mi perdonerà, o forse no”.

Con evidente imbarazzo aveva aggiunto: “Forse sono solo stupido. (…) Faccio cose stupide”.

Durante la stessa conferenza stampa, resasi sempre più tesa, Laegreid si era rivolto anche a Johan-Olaf Botn, vincitore della gara, chiedendogli scusa per aver catalizzato l’attenzione mediatica. Botn aveva dedicato la vittoria all’amico e compagno di squadra Sivert Bakken, trovato morto nella sua camera d’albergo lo scorso dicembre. “Voglio scusarmi se ti ho rovinato la giornata. Non voglio attirare tutta l’attenzione su di me”, aveva detto Laegreid. Una vicenda che continua a far discutere dentro e fuori dal mondo dello sport.