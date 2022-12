Nuovo Direttore Sanitario per l’Ulss 8 Berica: è Romina Cazzaro

È la dott.ssa Romina Cazzaro, che dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Direttore Medico del S. Bortolo

Il 2023 si apre con un’importante novità per l’ULSS 8 Berica: dal 1 gennaio la dott.ssa Romina Cazzaro sarà infatti il nuovo Direttore Sanitario dell’Azienda socio-sanitaria, in sostituzione del dott. Salvatore Barra andato in pensione nelle scorse settimane.

Vicentina, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e ha frequentato un corso di perfezionamento in Bioetica, la dott.ssa Cazzaro ha costruito la propria carriera all’interno dell’ULSS 8 Berica.

Ha iniziato nel 2008 come medico presso l’ex ULSS 5 Ovest Vicentino, dove è diventata prima responsabile dell’U.O.S. Attività Specialistica e quindi Direttore Medico facente funzione. Nel 2016 il trasferimento nell’ex ULSS 6, prima come direttore ad interim dell’UOC Attività Specialistiche e Responsabile della Funzione Sicurezza del Paziente (2016-2018), per assumere quindi già dal 2016 l’incarico di Direttore Medico dell’ospedale San Bortolo.

Dal 2017 ad oggi è stata inoltre coordinatore del Comitato Infezioni Ospedaliere dell’ULSS 8 Berica e componente di diversi altri comitati aziendali.

Parallelamente, ha arricchito il proprio percorso di formazione frequentando il master universitario di II livello in “Pianificazione, Programmazione e Progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari” presso il Politecnico di Milano, oltre al corso di formazione per dirigenti di struttura complessa e il corso integrativo di formazione manageriale per direttori generali delle aziende sanitarie previsto dalla Regione Veneto.

In qualità di docente, per oltre 10 anni ha collaborato con l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona come docente di Igiene Generale e Applicata e Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente.

Ha partecipato inoltre a numerosi progetti di ricerca volti a indagare in particolare i rischi delle infezioni ospedaliere, oltre all’efficienza della gestione dei ricoveri e delle sale operatorie e la sicurezza dei pazienti. È anche autrice di diverse pubblicazioni scientifiche sulle tematiche che ha avuto modo di affrontare in qualità di Direttore Medico, a partire dall’impatto del Covid sull’organizzazione della pratica clinica, la gestione ospedaliera e domiciliare dei pazienti antibiotico-resistenti, l’appropriatezza chirurgica e altri temi ancora.

«La dott.ssa Cazzaro – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – è giovane, ma ha già avuto modo di acquisire una grande esperienza in materia di organizzazione sanitaria. Le sue qualità professionali, insieme alla profonda conoscenza dell’Azienda che ha maturato in questi anni e alla stima e rispetto che le sono riconosciute, l’hanno resa il candidato ideale per un incarico che sarà di grande responsabilità e certamente ricco di sfide impegnative».