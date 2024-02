Ulss 8 Berica – 12 nuovi mezzi (8 ambulanze e 4 auto mediche)

I nuovi mezzi, completi di tutte le dotazioni utili per affrontare ogni situazione di emergenza,

8 nuove ambulanze e 4 automediche una accanto all’altra presso l’Ospedale San Bortolo: l’ULSS 8 Berica ha presentato ufficialmente così, questa mattina, il nuovo parco mezzi del SUEM 118 di Vicenza, frutto di un investimento complessivo di oltre un milione e mezzo di euro.

Più in dettaglio, le 8 ambulanze sono entrate in servizio negli ultimi due mesi, mentre le 4 automediche erano state consegnate un anno fa.

Le nuove ambulanze hanno trovato collocazione in tutte le sedi dell’ULSS 8 Berica, dunque a Vicenza (3), ma anche presso il Pronto Soccorso di Arzignano (2), Lonigo (1), Noventa Vicentina (1) e Valdagno (1), mentre le automediche – dotate di trazione integrale per muoversi agevolmente anche nelle zone collinari e montane – erano già state assegnate agli ospedali di Arzignano (2) e Valdagno (2).

Inoltre, oltre ai nuovi automezzi le dotazioni del SUEM 118 sono state rafforzare con la maxi-consegna di numerosi presidi utili ad affrontare al meglio qualsiasi situazione di emergenza: 5 ventilatori polmonari, 3 compressori toracici, 3 aspiratori portatili, 16 tavole spinali complete di ferma capo e cinghie di immobilizzazione, 20 tavole a cucchiaio complete di ferma capo e cinghie di immobilizzazione, 12 estricatori e 8 materassi a depressione.

Una fornitura d’eccezione che in un certo senso segna la conclusione del percorso di completo rinnovamento e potenziamento delle strutture e dotazioni del SUEM 118 di Vicenza, come sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica: «Dopo la nuova centrale operativa, molto più ampia e funzionale rispetto agli spazi utilizzati in precedenza, era arrivato anche il momento di rinnovare il parco mezzi e le attrezzature del SUEM 118 di Vicenza. Lo abbiamo fatto inserendo nuove ambulanze in tutti i presidi ospedalieri dell’Azienda, a conferma dell’attenzione a garantire a tutto il territorio standard il più possibile elevati e uniformi anche nella capacità di risposta alle emergenze».

Il tutto a supporto di un servizio essenziale, che può contare in tutte le sedi su operatori altamente formati che ogni giorno salvano la vita dei vicentini. «Poter contare sulla loro professionalità e dedizione a questo incarico – prosegue la dott.ssa Bonavina – rappresenta una risorsa di grande valore per tutta la comunità: mettere loro a disposizione un parco mezzi completamente rinnovato e con l’occasione anche un significativo potenziamento delle altre dotazioni tecniche vuole essere innanzitutto una dimostrazione concreta di come l’Azienda sostenga questo servizio essenziale, ma rappresenta anche un riconoscimento e apprezzamento per l’importantissimo lavoro che svolgono ogni giorno».

Il tutto senza dimenticare anche lo storico appuntamento che attende la città di Vicenza dal 10 al 12 maggio: «Non vi è dubbio che durante l’Adunata Nazionale degli Alpini anche le strutture di emergenza-urgenza saranno chiamate ad un impegno straordinario, per il quale ci stiamo già organizzando. In questa prospettiva, i nuovi automezzi e le dotazioni appena acquisite saranno strumenti preziosi ed essenziali per garantire la più efficace e tempestiva capacità di intervento in caso di necessità, garantendo così lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza e serenità per tutti i partecipanti».