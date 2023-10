NOVENTA – Fuori pericolo l’operaio folgorato

Le condizioni dell’operaio 43enne (M.L. residente nella Bassa Padovana) che ieri è rimasto folgorato mentre lavorava nell’impianto di biogas della Agriman in via Agora a Noventa Vicentina, stanno migliorando e sarebbe fuori pericolo, anche se ora deve recuperare le funzionalità del braccio destro, colpito dalla scossa. L’incidente era successo intorno a mezzogiorno e le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. In base alle prime indiscrezioni sembrerebbe che non vi siano state falle nella sicurezza all’interno dell’azienda e si starebbe verificando se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate nell’eseguire i lavori. Ieri sul posto i carabinieri per le indagini del caso, lo Spisal e il Suem 118