Noventa – Colto da malore finisce contro una famiglia che passeggia: muore automobilista, ferita una donna

Grave incidente stamane a Noventa in via Angussola, nella periferia Nord del paese. Un automobilista anziano, probabilmente colto da malore, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una famiglia residente in zona che stava passeggiando (madre, padre e figlioletto). L’automobilista ha perso la vita nell’impatto mentre, in base alle prime informazioni la madre è rimasta ferita in maniera seria. Sarebbe riuscita, prima dell’impatto a spingere il figlio e così a salvarlo. Sul posto il Suem 118 con elisoccorso, che ha trasportato la donna in ospedale a Vicenza