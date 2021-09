Noventa – Ater: riqualificazione in via della Repubblica

Prenderanno il via in questi giorni i lavori di riqualificazione energetica, progetto dell’Ater di Vicenza, al complesso edilizio di Noventa Vicentina in via della Repubblica 10-20: si tratta di due edifici di Erp, edilizia residenziale pubblica, di rispettivi 20 e 22 alloggi. Intervento inserito nel programma triennale dell’Azienda 2020-2022, previsto un investimento di circa un milione 365 mila euro, conclusione dei lavori per la prossima estate.

Il progetto, basato su indagini preliminari effettuate sul sito, prevede di intervenire principalmente nell’incremento delle caratteristiche di isolamento dell’involucro esterno, con l’applicazione di un rivestimento a cappotto alle pareti perimetrali. Inoltre, in ciascun fabbricato, verranno realizzati, tra gli altri, la sostituzione dei serramenti; l’installazione negli alloggi di apparecchi per la ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; la tinteggiatura vani scala; l’efficientamento dell’impianto di illuminazione relativo alle pertinenze degli edifici con lampade a led.

L’intervento, con soluzioni tecnologiche e impiantistiche non eccessivamente articolate di fatto meglio gestibili dagli inquilini, permette di incrementare le prestazioni energetiche degli alloggi e ridurre, di conseguenza, il consumo di energia primaria. Per l’esecuzione dei lavori,considerata la presenza degli inquilini residenti, verranno adottate le opportune modalità operative al fine di ridurre, per quanto possibile, i disagi per gli stessi.

L’intervento, predisposto con grande attenzione anche al tema della sostenibilità ambientale, rientra negli obiettivi prioritari dell’Ater ovvero rispondere alle esigenze delle categorie meno abbienti operando nel settore dell’edilizia sociale, in particolare nell’edilizia residenziale, e mantenere in buono stato di conservazione nonché riqualificare il proprio patrimonio immobiliare pubblico.

“Con soddisfazione diamo avvio al progetto a Noventa Vicentina sul complesso edilizio di 42 alloggi – dichiara il Presidente Ater Vicenza Valentino Scomazzon – progetto che vuole essere il primo di una serie di interventi destinati a migliorare l’efficientamento energetico e la qualità degli edifici di nostra proprietà. Ci scusiamo fin d’ora con gli inquilini per i disagi che il cantiere potrà comportare ma il risultato finale dei lavori e soprattutto il beneficio, anche economico, che sarà visibile direttamente dalle bollette con una riduzione dei costi di consumo energetico, andrà a compensare tali disagi”.

“Abbiamo appreso con grande soddisfazione l’iniziativa assunta dall’Ater di Vicenza di investire sugli edifici di proprietà dell’Aziendapresenti nel territorio comunale – spiega il Sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese – l’efficientamento energetico del complessoedilizio di via della Repubblica porterà un risultato importante non solo in termini di risparmio energetico ma anche di miglioriadel decoro dei due edifici che hanno qualche decennio e che si trovano in un quartiere centrale e residenziale del paese. Con l’Ater l’Amministrazione Comunaleha un rapporto di piena collaborazione e sinergia che continua e trova ulteriore conferma in questo progetto. L’impegno di un’amministrazionepubblica in questo senso è importante, perché gli interventi di edilizia popolare oltre a rispondere ad una primaria esigenza sociale contribuisconoa migliorare decoro ed estetica del patrimonio edilizio”.

Sono oltre 170 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’Ater di Vicenza nel Basso Vicentino, il maggior numero a Noventa (111).

L’Ater di Vicenza gestisce circa 4.260 alloggi in 78 Comuni e affianca una decina di Amministrazioni comunali convenzionate con l’Azienda (Arzignano, Bassano, Camisano Vicentino, Carrè, Creazzo, Lonigo, Marano Vicentino, Thiene, Valbrenta, Zugliano) nella gestione contabile e amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.