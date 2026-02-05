Nord Est – Valanga sopra Solda: due scialpinisti morti, un disperso e un ferito estratto vivo. Maxi operazione di soccorso sullo Stelvio

(immagine d’archivio)

SOLDA (Alto Adige) – Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, quando una valanga si è staccata nella zona di Solda, sul massiccio dell’Ortles, provocando due vittime, un disperso e almeno una persona estratta viva dalla neve.

La slavina si è verificata intorno alle 13.30, nei pressi del rifugio Madriccio, sopra l’abitato di Solda. Secondo le prime ricostruzioni, una seconda valanga si sarebbe staccata poco dopo, travolgendo un gruppo di scialpinisti impegnati in un’escursione.

I soccorsi: una persona salvata, ricerche ancora in corso

Una delle persone coinvolte è stata recuperata viva dai soccorritori, mentre per due scialpinisti non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta perché, sulla base di alcune testimonianze, non si esclude la presenza di un’altra persona sepolta sotto una seconda colata di neve scesa nelle immediate vicinanze.

Sul posto è stato attivato un imponente dispositivo di emergenza che coinvolge diverse squadre del Soccorso Alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, insieme alle unità del Bergrettungsdienst (BRD), al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e all’elicottero Pelikan 2.

Pericolo valanghe elevato dopo le recenti nevicate

L’area dell’Ortles è attualmente interessata da un grado di pericolo valanghe 3 su 5 (marcato), in seguito alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Le autorità segnalano che, su alcuni pendii e in determinate condizioni, il rischio può salire a grado 4 (forte), rendendo particolarmente insidiose le attività fuori pista e lo scialpinismo.

Le operazioni di soccorso e bonifica dell’area proseguono anche nelle ore successive, mentre restano da chiarire con precisione dinamica e numero esatto delle persone coinvolte.