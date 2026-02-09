Nord Est – Tubercolosi a scuola: avviati controlli e profilassi

MONFALCONE – Un caso di tubercolosi è stato accertato all’interno dell’Istituto di istruzione superiore Sandro Pertini di Monfalcone. A renderlo noto è l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi), che ha precisato come si tratti di un episodio isolato e che siano già state attivate tutte le procedure previste per la gestione della malattia.

Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, sono state applicate le misure indicate dalle linee guida nazionali e regionali per il controllo della tubercolosi, con l’obiettivo di prevenire eventuali ulteriori contagi e tutelare la salute della comunità scolastica.

Avviata la segnalazione e il protocollo sanitario

Asugi sottolinea l’importanza della tempestiva individuazione e segnalazione dei casi sospetti, elemento fondamentale nei programmi di contrasto alla tubercolosi. Il trattamento farmacologico appropriato, infatti, consente di interrompere la catena di trasmissione della malattia nei casi di tubercolosi attiva.

La Struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica procederà all’esecuzione dei test previsti già nel corso di questa settimana. I primi risultati sono attesi nel corso della prossima settimana, al termine degli accertamenti sanitari programmati.

Al momento, ribadiscono dall’azienda sanitaria, non emergono ulteriori criticità e la situazione viene costantemente monitorata in collaborazione con l’istituto scolastico.